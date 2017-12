Zimbabwe: l’auteur du coup de force anti-Mugabe devient vice-prÃ©sident

L’ancien chef de l’armĂ©e zimbabwĂ©enne qui a dirigĂ© le coup de force ayant mis fin en novembre Ă 37 ans de règne du prĂ©sident Robert Mugabe est officiellement devenu jeudi l’un des deux vice-prĂ©sidents du pays.

Le gĂ©nĂ©ral Ă la retraite Constantino Chiwenga, 61 ans, a prĂŞtĂ© serment lors d’une cĂ©rĂ©monie Ă la prĂ©sidence Ă Harare, jurant d' »observer, faire respecter et dĂ©fendre la Constitution », a constatĂ© un journaliste de l’AFP.

« Je remplirai mes devoirs avec toute mon Ă©nergie et dans toute la mesure de mes connaissances et compĂ©tences », a ajoutĂ© l’ancien militaire vĂŞtu d’un costume noir.

M. Chiwenga a dĂ©missionnĂ© de l’armĂ©e la semaine dernière, un peu plus d’un mois après que les militaires eurent temporairement pris le contrĂ´le du pays, le 15 novembre, dans un coup de force qui a obligĂ© le prĂ©sident Mugabe Ă dĂ©missionner six jours plus tard.

Le dirigeant âgĂ© de 93 ans a Ă©tĂ© remplacĂ© Ă la tĂŞte de l’Etat par Emmerson Mnangagwa, un vĂ©tĂ©ran de la politique qu’il avait limogĂ© quelques semaines auparavant de la vice-prĂ©sidence de l’Etat.

Un second vice-prĂ©sident a Ă©galement prĂŞtĂ© serment jeudi, l’ancien ministre de la SĂ©curitĂ© intĂ©rieure sous M. Mugabe, Kembo Mohadi.

MM. Mohadi et Chiwenga avaient Ă©tĂ© nommĂ©s la semaine dernière vice-prĂ©sidents du parti au pouvoir, la ZANU-PF, et l’on s’attendait Ă ce qu’ils accèdent Ă©galement Ă la vice-prĂ©sidence de l’Etat.