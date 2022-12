Zimbabwe : le fils du président sur la liste des sanctions américaines

Les Etats-Unis ont imposé des sanctions financières au fils du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et à trois autres personnes pour corruption et abus.Le département américain du Trésor a désigné Emmerson Mnangagwa Junior, Sandra Mpunga, Nqobile Magwizi et Obey Chimuka pour leurs liens avec l’homme d’affaires controversé Kudakwashe Tagwirei et sa société, Sakunda Holdings, présumés d’institutions publiques à des fins personnelles, selon un communiqué publié lundi dernier.

Mme Mpunga est l’épouse de M. Tagwirei, un homme d’affaires controversé qui a profité de son amitié avec le président Mnangagwa pour remporter d’importants contrats publics et obtenir un accès privilégié à des devises rares.

Il est accusé d’offrir des cadeaux somptueux, tels que des voitures de luxe, pour s’attirer les faveurs de hauts responsables zimbabwéens.

Mnangagwa Junior serait le mandataire de son père dans ses relations avec Sakunda Holdings, la société de Tagwirei, qui a des tentacules dans tous les secteurs économiques du Zimbabwe.

« Nous exhortons le gouvernement zimbabwéen à prendre des mesures significatives en vue de créer un Zimbabwe pacifique, prospère et politiquement dynamique, et à s’attaquer aux causes profondes de nombreux maux du Zimbabwe : les élites corrompues et leur utilisation abusive des institutions du pays à leur profit personnel », a déclaré le Sous-secrétaire au Trésor, Brian Nelson.

Par ailleurs, les États-Unis ont inscrit sur leur liste des sanctions, Fossil Agro et Fossil Contracting, deux autres sociétés appartenant à Tagwirei.

Tagwirei et Sakunda Holdings figurent déjà sur la liste des sanctions américaines, en même temps que le président Mnangagwa.