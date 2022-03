Zimbawe : le Fmi prévoit une croissance économique de 3,5%

Les contraintes structurelles existantes risquent d’assombrir les perspectives économiques du pays.L’économie du Zimbabwe devrait croître de 3,5% en 2022, a déclaré ce vendredi le Fonds monétaire international (Fmi).

Dans une évaluation faisant suite aux consultations au titre de l’article IV avec les autorités zimbabwéennes, le Fmi a indiqué que le produit intérieur brut réel devrait ralentir à 3,5% cette année, contre les 6,3% enregistrés en 2021, en raison de la récolte exceptionnelle de maïs au cours de la saison agricole 2020/2021 ainsi que de la forte reprise de l’activité minière et du dynamisme du secteur de la construction.

« La reprise de la production devrait se poursuivre, bien qu’à un rythme plus lent, avec une croissance prévue d’environ 3,5% en 2022 et de 3% à moyen terme, conformément au potentiel de croissance du Zimbabwe », a déclaré l’institution de Bretton Woods.

Notant que des défis importants subsistent, notamment l’extrême pauvreté et des contraintes structurelles de longue date, le Fonds a exhorté les autorités zimbabwéennes à mettre en œuvre les réformes économiques et politiques nécessaires pour favoriser une croissance plus forte et plus inclusive et ouvrir la voie à un réengagement avec la communauté internationale.