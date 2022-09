Zone industrielle Bugesera: partenariat entre ARISE IIP et l’Etat rwandais

Ce partenariat avec le gouvernement rwandais a pour objectif le développement d’une zone industrielle dans le District de Bugesera afin de promouvoir et d’attirer des investissements industriels et commerciaux multisectoriels dans le pays,Une zone économique spéciale (ZES) qui sera développée par ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), développeur et opérateur panafricain d’écosystèmes industriels de classe mondiale, devrait être entièrement opérationnelle dans trois ans, à partir de 2022.

Sa construction se fera en trois phases sur une superficie totale de 330 hectares. La ZES aura pour but la transformation locale du bois sur ce site, où seront développés l’agro-transformation, la logistique, l’emballage, les matériaux de construction, des matières premières en produits à haute valeur ajoutée et d’autres industries de transformation.

Cet accord devrait contribuer à la mise en œuvre du programme d’industrialisation du Rwanda et à la création de chaînes de valeur commerciales et industrielles. Située à un lieu stratégique, la zone se trouvera à 10 Km du nouvel aéroport international de Bugesera, qui devrait être le plus grand aéroport du pays, et à 50 Km de Kigali, une place, devenue un centre économique et culturel clé dans la région.

« Nous sommes honorés de pouvoir nous associer au gouvernement du Rwanda pour développer la ZES de Bugesera. Grâce à notre expérience en tant que développeur et opérateur d’écosystèmes industriels à travers l’Afrique, nous avons l’intention de soutenir les efforts du gouvernement rwandais pour développer le pays », a déclaré Gagan Gupta, fondateur et PDG d’ARISE IIP.

Pour sa part, Clare Akamanzi, PDG de l’Office rwandais du développement (ORD), s’est dit ravi d’être associé à ARISE IIP pour développer et exploiter une zone économique spéciale dans le District de Bugesera, qui va devenir un centre naissant pour le commerce et l’investissement.

« Les investissements stratégiques de ce type favorisent non seulement les investissements et les exportations dans le pays, mais aussi la création d’emplois pour notre population, alors que nous nous efforçons de devenir une économie à revenu intermédiaire. Nous sommes impatients de collaborer avec ARISE IIP pour veiller à ce que les objectifs de la ZES du Bugesera soient atteints », a-t-il dit.

Au cours des dernières années, ARISE IIP a connu une expansion remarquable à travers l’Afrique avec 12 zones industrielles intégrées qui accélèrent aujourd’hui l’industrialisation du continent. La structure gère en outre la zone économique spéciale du Gabon (GSEZ), axée sur l’industrie du bois, où 120 investisseurs ont rejoint le projet et 16 000 emplois ont été créés.

Exportateur de grumes, le Gabon est devenu le deuxième producteur et exportateur mondial de placage, et le premier d’Afrique. À travers le continent, ARISE IIP s’est toujours engagé à créer des écosystèmes industriels à forte valeur ajoutée locale et générateurs d’une croissance durable.

Engagé dans la transformation économique du continent, ARISE IIP identifie des opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers l’Afrique. Elle conçoit, finance, construit et opère les infrastructures nécessaires, en jouant un rôle de catalyseur tout en soutenant les pays dans leur transition vers une économie industrielle.

L’Office rwandais du développement, agence gouvernementale chargée de diriger la transformation du pays en un centre mondial dynamique pour les affaires, l’investissement, le tourisme et l’innovation, est impliqué dans le projet. Sa mission est d’accélérer le développement économique du Rwanda en favorisant la croissance du secteur privé.