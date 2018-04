Zuckerberg au CongrÃ¨s: des excuses, des promesses mais pas de rÃ©volution

Pendant dix heures d’auditions mardi et mercredi, Mark Zuckerberg a dĂ©fendu vigoureusement Facebook et refusĂ© de remettre en cause le modèle Ă©conomique du rĂ©seau social, renvoyant ainsi la balle aux parlementaires qui souhaiteraient imposer une forme de rĂ©gulation du secteur, que lui-mĂŞme juge « inĂ©vitable ».

Costume et cravate sombres, les yeux rougis par la fatigue, le PDG de Facebook est passĂ© mercredi sur le grill d’une commission parlementaire Ă la Chambre des reprĂ©sentants qui l’ont assailli de questions. Il a tentĂ©, comme la veille au SĂ©nat, de dĂ©miner le terrain après des semaines de critiques violentes.

Au menu essentiellement: la lutte contre la manipulation politique et la protection des donnĂ©es personnelles des utilisateurs après le retentissant scandale Cambridge Analytica, du nom de la firme britannique qui a mis la main Ă leur insu sur les donnĂ©es personnelles de dizaines de millions d’utilisateurs.

Comme il l’avait dĂ©jĂ fait Ă plusieurs reprises, Mark Zuckerberg, prudent, a fait amende honorable pour les « erreurs » passĂ©es, et a Ă©coutĂ© sans broncher les remontrances des parlementaires lui demandant des comptes et menaçant de rĂ©guler internet et les rĂ©seaux sociaux. Il ne s’est pas montrĂ© hostile sur le principe, tout en prenant soin d’Ă©largir la problĂ©matique au-delĂ de Facebook.

« L’importance d’internet grandit dans le monde et je pense inĂ©vitable une certaine forme de rĂ©gulation », a-t-il dit, tout en affirmant que celle-ci devait ĂŞtre « Ă©tudiĂ©e attentivement » pour ne pas entraver les petites sociĂ©tĂ©s.

Il s’est aussi montrĂ© fataliste, prĂ©venant que « mĂŞme 20.000 personnes » ne peuvent pas regarder tous les contenus sur le rĂ©seau pour les filtrer. C’est pour lui une façon de signifier que Facebook fait son maximum mais que la balle est dĂ©sormais dans le camp des lĂ©gislateurs.

Le reprĂ©sentant Frank Pallone, entre autres, a appelĂ© le Congrès Ă « prendre des mesures immĂ©diates pour protĂ©ger notre dĂ©mocratie ». « Les avertissements Ă©taient partout, pourquoi personne ne les a vus? », a-t-il demandĂ©.

– « Frankenstein et Peter Pan » –

« Ces auditions sont une Ă©tape importante pour l’avenir des rĂ©seaux sociaux. C’est une première Ă©tape vers l’Ă©criture d’une rĂ©glementation indispensable », estime Jennifer Grygiel, spĂ©cialiste du sujet Ă l’universitĂ© amĂ©ricaine de Syracuse. Mais pour l’association de consommateurs Consumer Watchdog, l’exercice n’Ă©tait guère motivĂ© que par un problème de « relations publiques ».

Pendant les deux auditions, Mark Zuckerberg a expliquĂ© inlassablement comment fonctionnait le rĂ©seau social et affirmĂ© que Facebook « ne vend pas de donnĂ©es » aux annonceurs publicitaires. Il a aussi dĂ©fendu bec et ongles le modèle Ă©conomique de son rĂ©seau social, qu’il juge « sĂ»r » et qui ne constitue en rien un « monopole » malgrĂ© ses plus de deux milliards d’utilisateurs.

Au point parfois de refuser de rĂ©pondre directement aux questions, comme le lui ont reprochĂ© plusieurs Ă©lus. A une reprĂ©sentante qui lui demandait s’il Ă©tait prĂŞt Ă changer le modèle Ă©conomique de Facebook, actuellement gratuit car financĂ© par la publicitĂ©, « dans l’intĂ©rĂŞt de la protection de la vie privĂ©e », il a rĂ©pondu : « je ne suis pas sĂ»r de ce que cela veut dire ».

Il a aussi laissĂ© des questions sans rĂ©ponse claire, notamment sur le fait de savoir pourquoi il n’avait pas alertĂ© dès 2015 sur Cambridge Analytica. « Nous aurions dĂ» le faire, c’Ă©tait une erreur », a-t-il dit.

De fait, l’Ă©change entre les parlementaires et le jeune dirigeant a parfois tournĂ© au dialogue de sourds, tant certains Ă©lus, en particulier au SĂ©nat mardi, semblaient mal maĂ®triser les enjeux technologiques et Ă©conomiques du dĂ©bat.

« Personne ne pourra rĂ©glementer efficacement Facebook tant que les lĂ©gislateurs n’auront pas une connaissance juste de comment il fonctionne », a commentĂ© Danna Young, enseignante en communication Ă l’universitĂ© du Delaware.

Quant Ă M. Zuckerberg, « il est atteint Ă la fois des syndromes Frankenstein et Peter Pan. Il est dĂ©passĂ© par sa crĂ©ation et fait dans le mĂŞme temps preuve d’une naĂŻvetĂ©, vraie ou fausse qui interroge », rĂ©sume Olivier Ertzscheid, chercheur en sciences de l’information Ă l’universitĂ© française de Nantes.

M. Zuckerberg a aussi pris soin de mĂ©nager la Commission europĂ©enne en qualifiant « d’Ă©tapes positives » le Règlement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es (RGPD), qui entre en vigueur le 25 mai. Ce qui lui a valu les remerciements ironiques de Vera Jourova, la commissaire europĂ©enne Ă la Justice et Ă la Protection des consommateurs: « Je cherchais comment faire campagne pour notre règlement sur la protection des donnĂ©es. VoilĂ , c’est fait ».

En revanche, la prestation de M. Zuckerberg a semblĂ© satisfaire les investisseurs: l’action Facebook a repris des couleurs mardi et mercredi en Bourse après avoir beaucoup dĂ©gringolĂ© depuis la mi-mars.