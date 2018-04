Zuckerberg s’excuse sans remettre en cause le modÃ¨le Facebook

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a admis mardi avoir Ă©chouĂ© Ă protĂ©ger la vie privĂ©e des utilisateurs dont les donnĂ©es personnelles ont pu ĂŞtre utilisĂ©es Ă des fins politiques, tout en dĂ©fendant un rĂ©seau mondial « sĂ»r ».

Pour sa première apparition très attendue devant une commission conjointe du SĂ©nat, il a rĂ©pondu pendant plusieurs heures aux questions des parlementaires inquiets des « abus de confiance » du rĂ©seau social.

Il doit aussi être entendu mercredi à la Chambre des représentants.

S’Ă©loignant de l’image du « geek » peu Ă l’aise en public, le multimilliardaire de 33 ans a rĂ©pondu de manière dĂ©taillĂ©e Ă la majoritĂ© des questions des parlementaires, dont certains montraient une mĂ©connaissance des enjeux technologiques du dĂ©bat. « Nous ne vendons pas de donnĂ©es », a-t-il affirmĂ© plusieurs fois, niant que le groupe soit un outil de surveillance.

– « Une grosse erreur » –

Le rĂ©seau social, crĂ©Ă© en 2004, a selon les Ă©lus Ă©chouĂ© Ă protĂ©ger les donnĂ©es personnelles des utilisateurs et permis des manipulations politiques. La polĂ©mique a pris une tournure retentissante mi-mars avec l’Ă©clatement du scandale Cambridge Analytica (CA).

Regagner la confiance de ses utilisateurs est crucial pour le groupe car son modèle Ă©conomique est fondĂ© sur l’exploitation des donnĂ©es personnelles, qui permettent aux annonceurs de cibler finement leurs messages publicitaires.

« Nous n’avons pas pris une mesure assez large de nos responsabilitĂ©s et c’Ă©tait une grosse erreur. C’Ă©tait mon erreur et je suis dĂ©solĂ© », a-t-il dit, la voix marquĂ©e par l’Ă©motion.

« Il est Ă©vident aujourd’hui que nous n’avons pas fait assez pour empĂŞcher ces outils d’ĂŞtre utilisĂ©s de façon malintentionnĂ©e », a expliquĂ© M. Zuckerberg, qui avait troquĂ© son traditionnel t-shirt gris pour un costume sombre et une cravate bleu ciel.

Les donnĂ©es de quelque 87 millions d’utilisateurs se sont retrouvĂ©es entre les mains de la firme britannique d’analyse de donnĂ©es avant que Facebook commence Ă instaurer des restrictions en 2014. CA a ensuite travaillĂ© pour la campagne du candidat rĂ©publicain Ă la prĂ©sidentielle amĂ©ricaine de 2016, Donald Trump.

Le groupe au plus de deux milliards d’utilisateurs est aussi accusĂ© d’avoir servi d’outil de dĂ©sinformation et de manipulation politique, orchestrĂ©e selon le renseignement amĂ©ricain par le Kremlin dans le but de favoriser l’Ă©lection de Donald Trump Ă la Maison Blanche. Moscou a toujours niĂ©.

Mark Zuckerberg a assurĂ© que sa sociĂ©tĂ© Ă©tait engagĂ©e dans « une course aux armements » contre « des gens en Russie dont le travail est d’exploiter nos systèmes et autres systèmes internet ».

Auparavant, il avait admis n’avoir pas suffisamment empĂŞchĂ© que de fausses informations se rĂ©pandent lors de la dernière campagne Ă©lectorale.

« Après les Ă©lections de 2016, notre prioritĂ© Ă©tait de protĂ©ger l’intĂ©gritĂ© d’autres Ă©lections dans le monde », a-t-il dit.

Il a Ă©galement confirmĂ© – sans prĂ©ciser de quelle manière – que Facebook coopĂ©rait dans l’enquĂŞte du procureur spĂ©cial Robert Mueller sur l’ingĂ©rence russe dans la campagne.

Certains parlementaires se sont dits décidés à légiférer pour mieux encadrer Facebook et les groupes internet en général.

« Si Facebook et les autres rĂ©seaux sociaux ne rĂ©parent pas ou ne veulent pas rĂ©parer les intrusions dans la vie privĂ©e, nous le ferons, nous, le Congrès », a mis en garde le sĂ©nateur dĂ©mocrate de Floride Bill Nelson.

– Pas un « monopole » –

Mark Zuckerberg a indiquĂ© qu’il soutiendrait une rĂ©gulation « si elle est bonne ». Il a Ă©galement assurĂ© que Facebook aurait toujours une version gratuite et estimĂ© que la plateforme n’Ă©tait pas « un monopole »

Il a rĂ©pĂ©tĂ© devant les sĂ©nateurs les mesures passĂ©es ou Ă venir pour rectifier les errements d’autrefois.

Avant le dĂ©but de cette première audition, Facebook a annoncĂ© qu’il allait rĂ©tribuer les personnes qui signalent une mauvaise utilisation de donnĂ©es personnelles par des applications tierces.

Facebook a commencĂ© lundi Ă informer ses utilisateurs dont les donnĂ©es ont pu arriver chez CA. Le groupe va aussi vĂ©rifier l’identitĂ© des personnes ou organisations diffusant des messages Ă©lectoraux ou politiques, clarifier les paramètres de confidentialitĂ© ou encore collaborer avec des chercheurs indĂ©pendants sur son influence dans les Ă©lections et la dĂ©mocratie.

Une plainte en nom collectif a par ailleurs Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e mardi devant un tribunal du Delaware (nord-est) par des utilisateurs amĂ©ricains et britanniques affirmant que le rĂ©seau social a « Ă©chouĂ© Ă protĂ©ger » les informations personnelles de plus de 80 millions de personnes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.