Zuma fÃ©licite un scientifique sud-africain pour son prix dÃ©cernÃ© par l’UA

Le président sud-africain, Jacob Zuma, a félicité le scientifique sud-africain, Robert Millar qui a remporté le prestigieux prix Kwame Nkrumah de l’Union africaine (UA).S’exprimant après le succès du Professeur Millar, dimanche, Zuma a déclaré que le développement de la science et de la technologie était essentiel pour améliorer la vie des Africains.

La distinction a été décernée lors de la cérémonie d’ouverture du 30ème Sommet de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, en Ethiopie.

Millar a été distingué dans la catégorie Sciences de la vie et de la terre et a reçu 100.000 dollars de récompense.

« Le développement de la science et de la technologie est essentiel pour l’amélioration de la vie des populations africaines, et c’est un domaine où nous devons investir des ressources et encourager nos jeunes à explorer.

« Le gouvernement sud-africain continuera à fournir un environnement propice à la recherche et à l’innovation comme l’un des domaines identifiés dans le plan de développement national », a-t-il ajouté.

Le prix qui a été lancé en 2008 est en mémoire du premier président panafricaniste et du premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, un des fondateurs de l’Organisation de l’unité africaine (OUA, devenue UA).