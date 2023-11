Cinq matchs mémorables des Lions Indomptables

Tout au long de son histoire, l’équipe nationale de football du Cameroun a brillé en Afrique et dans le monde.

Argentine 0-1 Cameroun, 8 juin 1990

Dans le mythique stade San Siro de Milan, l’Argentine affronte le Cameroun en ouverture de la Coupe du Monde 1990. En tant que champions du monde en titre, les Albicelestes sont largement favoris face aux Lions Indomptables. Malgré une élimination précoce au premier tour de la CAN 1990, le Cameroun contient efficacement les Argentins. Les coéquipiers de Diego Maradona montrent des faiblesses techniques flagrantes. Et malgré un joueur expulsé après l’heure de jeu, le Cameroun ouvre le score grâce à une tête de François Omam-Biyik, profitant d’une erreur du gardien argentin, Nery Pumpido. Le Cameroun crée une énorme sensation en s’imposant contre le champion du monde en titre dès le premier match de ce mondial italien.

Angleterre 3-2 Cameroun, 1er juillet 1990

Après leur victoire remarquable contre l’Argentine en ouverture de la Coupe du Monde, les Camerounais poursuivent leur aventure en Italie. En terminant en tête de leur groupe, les Lions Indomptables ont éliminé la Colombie en huitièmes de finale (2-1) et se retrouvent en quarts de finale, où ils affrontent l’Angleterre. Pour la première fois dans l’histoire, une équipe africaine atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les Three Lions sont favoris et David Platt ouvre le score pour l’Angleterre. Mais les Camerounais marquent deux buts peu après l’heure de jeu. L’exploit semble proche mais malheureusement, les Lions concèdent un penalty, transformé par Gary Lineker. Le redoutable buteur anglais inscrit un autre penalty en prolongation. Avec une telle performance, les Lions Indomptables sortent la tête haute de la Coupe du Monde 1990.

Cameroun 2-1 Egypte, 5 février 2017

Absent des éditions 2012 et 2013 de la CAN, et éliminé au premier tour en 2015, le Cameroun connaît des désillusions lors des Coupes du Monde 2010 et 2014 en perdant tous ses matchs de phase de groupe. Les années 2010 sont un cauchemar pour les Lions. Avant le début de la CAN 2017, le Cameroun n’est pas le favori.

Au premier tour, les Camerounais concèdent deux matchs nuls contre le Gabon et le Burkina Faso. Une victoire 2-1 contre la Guinée-Bissau permet à l’équipe d’Hugo Broos d’atteindre les quarts de finale. Après avoir battu le Sénégal et le Ghana, le Cameroun retrouve l’Égypte en finale. Menés 1-0 à la mi-temps, les Camerounais remportent le match grâce à deux remplaçants : Nicolas Nkoulou et Vincent Aboubakar. Après 15 ans de disette, les Lions Indomptables sont redevenus champions d’Afrique.

Cameroun 2-2 Nigéria (4-3 après tirs au but), 13 février 2000

En finale de la CAN, le Cameroun affronte le Nigéria. La rencontre se déroule devant 60 000 spectateurs au National Stadium de Lagos, avec les Nigérians en tant que favoris. Les Super Eagles disposent d’une équipe remarquable, comprenant des stars telles que Jay-Jay Okocha, Nwankwo Kanu, Sunday Oliseh et Taribo West. Du côté du Cameroun, des joueurs comme Song, Womé, Lauren, Foé et le duo offensif Mboma-Eto’o font sensation. Les Lions prennent un excellent départ en inscrivant deux buts en 5 minutes grâce à Eto’o et Mboma. Cependant, le Nigéria réduit l’écart juste avant la pause et égalise peu après la reprise.

Après des prolongations et des tirs au but, Kanu et Ikpeba manquent leurs tentatives, tandis que Rigobert Song, l’actuel entraineur, inscrit le penalty décisif. Le Cameroun remporte sa 3ème CAN, avec cette jeune génération dorée qui a également décroché l’or olympique quelques mois plus tard à Sydney.

Brésil 0-1 Cameroun, 19 juin 2003

Au Stade de France, le Cameroun, champion d’Afrique en titre, affronte la montagne qu’est le Brésil. Pour leur entrée dans la Coupe des Confédérations 2003, les Lions Indomptables doivent se mesurer à l’équipe championne du monde en titre. Même si le Brésil n’a pas aligné son équipe-type en France, avec des joueurs comme Dida, Lucio, Ronaldinho, Emerson et Adriano, l’équipe reste redoutable. Cependant, le Cameroun est à son apogée et au firmament de sa génération dorée. Double championne d’Afrique et dont certains joueurs sont champions olympiques en titre.

Le Cameroun présente de solides arguments avant de défier le Brésil. Eto’o, Mbami, Song, Geremi font partie de l’équipe. En fin de match, Eto’o inscrit un but magnifique, offrant au Cameroun une victoire de prestige contre le Brésil.